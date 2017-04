Willebroek heeft opvolger voor coach Daniel Goethals beet

"Deze jonge en beloftevolle Kroaat staat vooral bekend als een zeer hard werkende coach die de fysieke paraatheid, de inpassing van jonge spelers en de individuele verbetering van zijn spelers heel hoog in het vaandel draagt", zegt Willebroek.

"Milacic verdiende zijn strepen als hoofdtrainer van de Kroatische U20 op meerdere EK's en was zelfs coach op de U20 All-Star-game in Kroatie in 2013 en 2014", vertelt de club.

Willebroek doet het erg goed dit seizoen en staat momenteel vijfde in de stand, met evenveel punten als nummer 4 Aalst. Morgen zaterdag krijgt het leider en landskampioen Oostende over de vloer.