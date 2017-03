Westbrook pakt 38e "triple-double" én breekt record met 57 punten

Door de 114-106-overwinning van Oklahoma City tegen Orlando Magic verzekert het team van Westbrook zich van een plaatsje in de play-offs. De Amerikaan had een groot aandeel in de overwinning. Hij scoorde 57 punten en zorgde er negen seconden voor tijd voor dat de wedstrijd naar verlengingen ging.

Nooit scoorde iemand meer dan 57 punten bij een "triple-double". Westbrook slaagde er ook nog in om 11 assists te geven en 13 rebounds te veroveren.

Westbrook heeft nu nog acht matchen om drie "triple-doubles" te maken. Als hij hierin slaagt, evenaart hij het record van Oscar Robertson. Hij kwam in 1962 tot 41 "triple-doubles".