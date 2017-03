Geen Belgen meer in March Madness: buzzer beater nekt Wisconsin

Om bij de laatste 16 ploegen te raken overleefde Baylor een spannend slot in zijn vorige wedstrijd tegen USC, mede dankzij de prestatie van Lecomte. Maar tegen South Carolina had de ploeg en zijn spelmaker weinig in de pap te brokken.

Bij de rust stond South Carolina al 37-22 voor en het diepte die kloof nog uit na de pauze. Eindstand: 70-50. Lecomte speelde 35 minuten, scoorde acht punten, gaf een assist en plukte drie rebounds.

Baylor presteerde ondermaats met maar 30,4 procent van zijn schotpogingen die punten opleverde.