Oostende verstevigt zijn leidersplaats dankzij zege op Charleroi

Hij zag hoe zijn team een ander gelaat toonde dan in de vorige wedstrijden. In een boeiende klassieker hield de thuisploeg lange tijd gelijke tred met de regerende kampioen.

In het vierde kwart kookten de potjes even over, na een opstootje (foto) tussen Charleroi-speler Schwartz en Oostende-guard Walden. Vreemd genoeg werd enkel Schwartz uitgesloten en daardoor leek Charleroi de concentratie even kwijt.

Oostende maakte daar dankbaar gebruik van en sloop in de slotfase van de wedstrijd op kousenvoeten weg, onder meer dankzij een sterke Gillet. Charleroi naderde nog heel even tot op vier punten, maar Oostende hield het hoofd koel.