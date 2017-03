"Desnoods gaan we met Castors Braine in de Franse competitie basketballen"

"We hebben echt talentvolle speelsters in België, we kunnen dus een betere en sterkere competitie uitbouwen", zegt Jacques Platieau, de voorzitter van Castors. "We moeten actie ondernemen. Zo zouden we bijvoorbeeld het aantal teams in de hoogste klasse kunnen verminderen, met de bedoeling onze topclubs op Europees niveau te laten meedraaien."

"Als er niets verandert, dan overweeg ik om bij de Franse basketbalfederatie te polsen of we ons met Castors kunnen inschrijven in hun competitie. Ik weet niet of dat kan, maar het is wel noodzakelijk voor de ontwikkeling van Braine als er in België niks zou veranderen."