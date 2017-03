Castors Braine zet zonder problemen derde beker in prijzenkast

Topfavoriet Castors, al maar liefst 95 competitiewedstrijden op rij ongeslagen, won de bekerfinale in 2014 en 2015 en moest vorig jaar nog verrassend zijn meerdere erkennen in Namen. Dit jaar was het wel opnieuw prijs, Castors kwam nooit in de problemen.

Bij de rust had het met 41-32 al een voorsprong te pakken. 95-67 was uiteindelijk de eindstand. Bij de kersverse bekerwinnaar werd Kaleah Copper topschutter met 24 punten, bij Waregem was Shanavia Dowdell goed voor 25 punten.

Waregem won de beker eerder al drie keer (1990, 1991 en 2001), het is nu vijf keer verliezend finalist.