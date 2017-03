Oostende: "Europese finale halen is moeilijk, maar mogelijk"

"We wisten dat we ondanks die 12 punten verschil uit de heenmatch een kans maakten om ons te kwalificeren. Dat hebben de spelers duidelijk bewezen. In de verlengingen zijn ze koelbloedig gebleven en hebben ze het afgemaakt", vertelt Philip Debaere aan Sporza.

"Het was uiteraard een voordeel dat we de beslissende wedstrijd thuis konden spelen. Er was veel volk en heel veel sfeer, dat is plezant voor de spelers."

"Of we de Europe Cup kunnen winnen? Dat kan, al wordt het niet gemakkelijk. We zullen eerst de finale moeten halen. De mogelijke tegenstanders zijn moeilijk, maar we kunnen ze aan. In de halve finales spelen we de beslissende match wel op verplaatsing, dat is een minpunt."

"Het is de tweede keer in enkele jaren tijd dat we de halve finales halen in Europa. Dat is heel mooi. De matchen komen nu wel snel na elkaar. Het is een heel zwaar seizoen aan het worden. De trainer is nu vooral bezig met recuperatie. We moeten ervoor zorgen dat de spelers mentaal en fysiek fris blijven."