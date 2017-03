VS weer in de ban van March Madness: "Sfeer is met niks te vergelijken"

Warren Buffett, de op één na rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van ruim 80 miljard euro, beloofde in 2014 1 miljard dollar voor de persoon die de bracket volledig juist zou invullen, inclusief de juiste winnaar. Dat was uiteraard een berekende zet van de gewiekste zakenman, want die kans is 1 op 9,2 triljoen. Dat zijn 18 nulletjes.

Dit jaar pakt Buffett het anders aan. Alle werknemers van zijn bedrijf Berkshire Hathaway die de juiste Sweet 16 (zie hoger) voorspellen, krijgen de rest van hun leven jaarlijks 1 miljoen dollar. Om u een idee te geven: in 2014 waren er 14 mensen die dat klaarspeelden in een wedstrijd van tv-zender ESPN.