Daniel Goethals moet Bergen weer naar de top brengen

Daniel Goethals is sinds 2014 coach bij Kangoeroes Willebroek. Met bescheiden middelen draait hij er momenteel een sterk seizoen. Willebroek is 6e met 35 punten.

Dat is 3 punten meer dan Bergen, dat na enkele gouden jaren is afgezakt. Tussen 2006 en 2015 kon het zich een paar keer tussen Charleroi en Oostende nestelen. Het won in die periode ook twee keer de beker en haalde de finale van de EuroChallenge.

Maar de voorbije twee seizoenen is Bergen niet meer dan een meeloper in onze hoogste klasse. Na de nederlaag tegen Willebroek twee weken geleden stapte coach Yves Defraigne op. Frank De Meulemeester doet het seizoen uit, daarna is het de beurt aan Goethals.