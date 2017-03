Van den Spiegel over Nowitzki: "Hij heeft basketbal mee veranderd"

"Ik heb nog met Dirk Nowitzki samengespeeld toen we een jaar of 16 waren", verklapt Van den Spiegel, die even oud en even groot is als de Duitser. "We zaten een hele tour door de VS in hetzelfde team. Hij is geëvolueerd naar de power forward-positie, maar toen was hij een spelverdeler van 2,14m. Fenomenaal."

"Nowitzki is ook altijd een fantastisch sympathieke gast gebleven, altijd zichzelf. Nooit gaan zweven, nooit gedacht dat het basketbal rond hem draaide. Dat is niet evident in de NBA. Hij is er altijd in geslaagd om niet te vergeten waar hij vandaan kwam. Dat is erg knap."