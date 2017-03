VIDEO: Curry duikt top tien binnen op ranglijst gemaakte driepunters

Stephen Curry gooide vijf driepunters binnen in New York. Stephen Curry gooide vijf driepunters binnen in New York.

Na twee nederlagen op een rij hebben de Golden State Warriors opnieuw aangeknoopt met de zege. In New York wonnen Stephen Curry en co met 105-112. Curry gooide vijf driepunters binnen en ging zo voorbij Chauncey Billups op de rangschikking aller tijden. Hij staat nu tiende met 1.833 stuks, maar is wel nog meer dan 1.000 driepunters verwijderd van de eerste plaats van Ray Allen (2.973).