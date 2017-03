VIDEO: Cavaliers pakken driepunterrecord, NBA-baas wil All-Star Game hervormen

In de marge van de wedstrijden van afgelopen nacht verklaarde NBA-baas Adam Silver dat hij nadenkt over een hervorming van het All-Star Game, waarin de beste spelers van het jaar het tegen elkaar opnemen. "Ik denk dat we in dit dossier helemaal van nul moeten beginnen. Er moeten wijzigingen plaatsvinden voor de wedstrijd in 2018."

"We bespraken het voorstel dat de teams gemaakt worden door de kapiteins en niet meer door het publiek. Nog een idee is de introductie van vierpunters of zelfs tienpunters. Dat zijn wat gekke ideeën."

Dit jaar eindigde het All-Star Game op 192-182 in het voordeel van het Westen. Daarmee was de editie van 2017 de meest productieve uit de geschiedenis.