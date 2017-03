Dipje bij Golden State Warriors? Curry mist elf driepunters, Durant geblesseerd

Tegen de Philadelphia 76ers was er maandag nog geen vuiltje aan de lucht voor de Golden State Warriors. De koploper in de Western Conference boekte al zijn vijftigste overwinning van het seizoen en is zo al zeker van de play-offs.

Maar de motor van Stephen Curry sputterde wel. Vorig seizoen mikte hij nog een record van 402 driepunters raak, maar tegen Philadelphia kwam hij in de buurt van een minder fraai record. Met elf missers evenaarde hij het record van het meeste driepunterpogingen zonder te scoren.