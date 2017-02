VIDEO: Ook de Pelicans kunnen Westbrook niet afstoppen

Tegen OKC zag het er lange tijd goed uit voor de Pelicans, maar toen ontbond Russell Westbrook zijn duivels. Met enkele prachtige dunks in het vierde kwart trok hij zijn ploeg over de streep: 110-118.

Met 41 punten, 11 rebounds en 11 assists liet hij zijn 29e "triple double" van het seizoen optekenen. Enkel Wilt Chamberlain (31) en Oscar Robertson (41) doen beter.

Westbrook is de eerste speler sinds Jason Kidd in 2007-2008 die er in hetzelfde seizoen in slaagt drie "triple doubles" bijeen te basketten tegen dezelfde ploeg. De New Orleans Pelicans verloren alle vier hun wedstrijd van OKC, in drie daarvan lukte Westbrook een "triple double".