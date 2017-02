Leuven heeft de Antwerp Giants het vuur aan de schenen gelegd. Het kon drie quarters het tempo van de tweede in het klassement volgen, maar moest in het slot toch het hoofd buigen. Antwerp neemt zo afstand van verliezers Charleroi en Brussels.

Aalst heeft Luik verpletterd met duidelijke 93-66-cijfers. Na twee quarters was het verschil nog miniem, maar na de rust walste Aalst over de bezoekers. Zo kon het carnavalsfeestje van Aalst nog wat extra worden gevierd.

Oostende met 17e overwinning Oostende blijft ook na 21 speeldagen leider nadat het Brussels over de knie legde. Het wist in het eerste quarter al een kloofje uit te bouwen dat het nooit meer uit handen zou geven. Bij Oostende deed Gillet met 21 punten een stevige duit in het zakje.

