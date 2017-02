Roel Moors keert als assistent-coach terug naar Belgian Lions

"Dit is een kans in mijn jonge carrière als coach die ik niet kon laten liggen", zegt de 38-jarige trainer. "Assistent worden van Casteels is heel mooi en ook de begeleiding van de talenten van de U20 boeit me enorm."

Ook bondscoach Eddy Casteels is blij met de keuze voor Moors: "Roel is als coach van de Antwerp Giants actief in België en Europa. Hij wordt ook coach van de U20, wat belangrijk is voor de toekomst van de A-ploeg."