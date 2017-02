VIDEO: Durant rolt OKC op bij terugkeer naar Oklahoma City

Kevin Durant was niet onder de indruk van zijn terugkeer naar Oklahoma City. "Het was heel leuke wedstrijd om te spelen. Ik had eigenlijk verwacht dat het boegeroep nog luider zou zijn. Eigenlijk is het best leuk om uitgefloten te worden."

Over het "incident" met Westbrook zei Durant weinig achteraf. "Ik was bezig met de wedstrijd en weet er niets meer van."