Ex-Knicks-vedette Charles Oakley geeft tijdens match kritiek op eigenaar: afgevoerd en opgepakt

Ondertussen steunden de fans hun populaire ex-speler: "Oakley! Oakley!" galmde door de zaal. De club kon er niet mee lachen: "Charles Oakley was een grote Knick en we hopen dat hij snel hulp krijgt."

Clippers-coach Doc Rivers speelde nog samen met Oakley bij New York: "Het was een trieste scène. Al is hij de beste teamgenoot ter wereld. Ik draai al lang mee, maar dit heb ik nog nooit gezien."

Er zijn nog wel meer spanningen bij New York. Zo zit er een stevige ruis op de relatie tussen voorzitter Phil Jackson en sterspeler Carmelo Anthony, tegen de Clippers goed voor 28 punten. Jackson maakt er geen geheim van dat hij Anthony liever kwijt dan rijk is.