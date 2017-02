"Onwaarschijnlijke driepunter" LeBron levert Cavs overwinning op

Washington was al 17 duels ongeslagen in eigen zaal en leek op het einde van een spannende wedstrijd een verlengstuk te breien aan die reeks. Op 3,4 seconden van het einde diepte John Wall vanop de vrijworplijn de score uit tot 117-120.

Alle ogen gericht op LeBron dus voor een ultieme driepunter. Tot ongeloof van vele lukte het de sterspeler nog ook. De bal aannemen, wegdraaien en achteruitvallend binnen schieten.

"LeBron scoorde een onwaarschijnlijk punt. Dat lukt hem misschien maar een keer in een miljoen pogingen", reageerde Wizardsguard John Wall na de partij.



Cleveland leidt in het oosten met 35 zeges en 15 nederlagen. Van alle ploegen doen alleen Golden State en San Antonio beter. Washington won al 30 wedstrijden en is ook vlot op weg naar een plaats in de Play-offs.