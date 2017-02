Limburg United heeft ook Brussels opzijgezet in zijn rush hogerop, goed voor een vijfde zege op een rij van de jongens van Brian Lynch. Een fantastisch derde quarter (23-7) deed de bezoekers de das om. Limburg United kon zo in de slotfase nog wat freewheelen.

Limburg United in de winning mood Limburg United heeft ook Brussels opzijgezet in zijn rush hogerop, goed voor een vijfde zege op een rij van de jongens van Brian Lynch. Een fantastisch derde quarter (23-7) deed de bezoekers de das om. Limburg United kon zo in de slotfase nog wat freewheelen.

The Berg is en blijft van ons! 👌🏀☇Na een stevige comeback hebben we het niet meer uit handen gegeven! We winnen met 84-78 van Brussels. pic.twitter.com/vIyykgz3od

Leuven komt weg van laatste plaats Leuven heeft in een rechtstreeks duel de rode lantaarn doorgegeven aan Luik. De thuisploeg ging in poleposition de slotfase in. Op 4 minuten van het einde leidde het nog met 62-58. Maar de match kantelde nog en Leuven scoorde in een tactische slotminuut 6 vrijworpen op 6.

22:43