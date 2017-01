Westbrook: gemiddeld een triple double, maar toch geen All Star-starter

Door die reglementswijziging zijn de spelers met de meeste aantal voorkeursstemmen er niet automatisch bij in New Orleans. Dat was tot vorig jaar wel het geval.

Zaza Pachulia (foto), de 32-jarige Georgische center van de Golden State Warriors en niet meteen een hoogvlieger op zijn positie, verzamelde 1,5 miljoen stemmen, maar kon op weinig bijval rekenen bij de spelers en de media.

Ook Russell Westbrook, die dit seizoen gemiddeld een "triple double" (minstens 10 punten, 10 rebounds en 10 assists) haalt bij OKC, zal niet in de basis staan in New Orleans. Hij werd door de media en de spelers op nummer één gezet, maar kreeg dan weer net niet genoeg stemmen van de fans.