Leuven-coach: "Dat ik de jongste aller tijden ben, is voor mij niet belangrijk"

Leuven is dit weekend vrij in de competitie. "Dat is heel positief, want het geeft ons een week extra om aan onszelf te werken en dat hebben we ook echt wel nodig", weet Naciri. "De grote lijnen zijn hetzelfde gebleven, maar hier en daar probeer ik mijn eigen accenten te leggen."

"Onze ambitie voor de rest van het seizoen is om onszelf in elke wedstrijd een kans op de overwinning te geven. Dat wil zeggen dat we dingen die we op voorhand bespreken zo goed mogelijk uitvoeren. De uitslag zien we dan wel. De play-offs zijn op zich wel een doel, maar eerst moeten we onszelf match per match de kans geven om te winnen."