Luik-Oostende wordt gespeeld op parket van Antwerp Giants

De demonteerbare parketvloer van de Giants wordt vandaag verhuisd van de Lotto Arena naar de Country Hall, zodat Luik-Oostende gewoon kan doorgaan. Na de wedstrijd verhuist de vloer opnieuw naar Antwerpen, want de Giants geven morgenavond Charleroi partij.

"Onze vloer is zwaar beschadigd, maar dankzij de Antwerp Giants hebben we een oplossing gevonden. We bedanken de Giants voor de sportiviteit en de snelle hulp", laat Luik weten.

"Wederzijds respect en sportiviteit bestaan nog in het basketbal", reageren de Giants. "We zijn blij dat we Luik kunnen helpen."