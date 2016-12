Cavs doen Warriors geen cadeau in kersttopper

Met een dunk bracht LeBron James (foto) Cleveland voor het eerst sinds het openingskwart weer op voorsprong (105-103). Golden State antwoordde via Stephen Curry, die evenwel zijn dagje niet had. Hij gooide slechts 4 van zijn 11 pogingen in de ring.

In de slotseconden maakte Kyrie Irving de beslissende korf. Hij draaide een 107-108-achterstand om in een zege voor de thuisploeg.

James stapte met 31 punten van het parket. Samen met Irving (25 punten) leidde hij de kampioen naar een vierde zege op een rij tegen het team van Curry (15 punten) en Kevin Durant (36 punten en 15 rebounds).

Eerder op de avond gingen de Boston Celtics in Madison Square Garden met 119-114 winnen van de New York Knicks.