LeBron James moet J.R. Smith minstens 3 maanden missen bij Cleveland

Vlak voor de kraker met Golden State (op kerstdag) krijgen de Cleveland Cavaliers een bittere pil te slikken. Hun guard J.R. Smith liep dinsdag tegen de Milwaukee Bucks een ingewikkelde breuk op in zijn rechterduim en zal 12 tot 14 weken out zijn. Cleveland is de leider in de Eastern Conference.