Willebroek-Leuven 100-67 (rust: 53-40) Rode lantaarn Leuven heeft geen schijn van kans gehad op het parket van Willebroek. De thuisploeg begon furieus en had bij de rust al een voldoende kloof. In het derde kwart was de match helemaal over. Quarters: 36-21, 17-19, 26-9, 21-18. Topschutter Willebroek: Henry 23, Badji en Channels 13. Topschutters Leuven: Bako 18, Billbury 14.

