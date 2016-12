Limburg is kansloos in Charleroi Charleroi heeft wraak genomen op Limburg United voor de bekeruitschakeling. In de competitie kwam de ploeg van coach Brian Lynch er niet aan te pas in Charleroi, dat de hele wedstrijd domineerde. Pas in het slotkwart, toen de wedstrijd al gelopen was, kon Limburg United wat milderen: 86-68. Charleroi blijft zo in het zog van de leiders Oostende en Antwerp.

17:47