Westbrook evenaart Jordan en nadert record van legendarische Chamberlain

Met zijn zevende triple-double op een rij doet Russell Westbrook even goed als Michael Jordan in 1989 en Oscar Robertson in 1961. Die laatste is trouwens de enige speler in de geschiedenis die over een heel seizoen gemiddeld een triple double liet optekenen.

Het is wachten tot de lente om te zien of Westbrook dat huzarenstukje kan realiseren, maar een ander record is wel al in het vizier voor de guard van OKC. Het record van opeenvolgende triple-doubles staat immers op negen. Wijlen Wilt Chamberlain bracht dat voor mekaar in 1969.