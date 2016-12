Xhaët over triple-doubles van Westbrook: "Hij kan iets ongelooflijks neerzetten"

"Het is mogelijk dat Westbrook dat nu voor de tweede keer gaat doen. Als hij na pakweg 70 wedstrijden nog altijd gemiddeld aan een triple-double zit, zal er veel over gesproken worden. Sowieso worden de prestaties van de grote NBA-sterren altijd extra in de gaten gehouden."

"In de tijd van Robertson was basketbal wel een compleet andere sport. Er werden veel meer shots genomen. Robertson was een stevige, grote guard, een beetje vergelijkbaar met LeBron James. Er waren toen wel veel minder atleten en ook veel meer blanken. Het was logisch dat Robertson zo kon domineren."

"Westbrook heeft in elk geval het complete pakket. Zijn atletisch vermogen is ongezien, ik denk niet dat er al ooit zo'n atletische point guard was in de NBA. Hij kan iets ongelooflijks neerzetten. Het is bijna onmogelijk om in 2016 gemiddeld een triple-double te hebben met 30 punten per wedstrijd."

"Als hij fit is, kan Westbrook dit zeker volhouden. Hij smijt zich altijd volledig, maar dat deed hij de voorbije jaren ook al. Ook toen waren zijn cijfers al indrukwekkend. Hij heeft een honger en een ingesteldheid die niemand anders heeft. Dat maakt hem zo uniek."