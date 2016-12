Voor een monsterdunk moet je bij de Timberwolves zijn

Op de jaarlijkse dunkwedstrijd in de NBA is het nog even wachten, maar Andrew Wiggins heeft er nu al zin in. De speler van de Minnesota Timberwolves verzorgde vannacht het spektakel tegen vicekampioen Golden State Warriors. Wiggins kopieerde de dunk van ploegmaat Zach LaVine van vrijdagnacht tegen de Phoenix Suns.