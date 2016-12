Belgian Cats zijn nu helemaal zeker van hun EK-ticket

Maar zover lieten de Cats het niet komen, want Polen bleek een maatje te klein voor België. Al na het eerste quarter (15-27) was duidelijk dat de Belgische kwalificatie niet meer in het gedrang zou komen.

Bondscoach Philip Mestdagh gunde al zijn speelsters minuten. Ann Wauters was topschutter met 16 punten. Emma Meesseman deed haar duit in het zakje met 13 punten en zes rebounds.

Het EK vindt volgend jaar plaats in Tsjechië. "We moeten daar ambitieus, maar realistisch zijn", vindt coach Philip Mestdagh. "We missen nog ervaring op dat niveau en kunnen nog veel progressie maken. We gaan naar het EK om te leren. We hopen op een plaats in de kwartfinales."

Ann Wauters: "Wat me opvalt in deze groep is het talent, maar vooral de teamgeest. Dat geeft echt zin om er voluit voor te gaan. Het is fantastisch voor het Belgische basketbal dat we weer naar het EK mogen, dat is jaren geleden."