Belgian Lions loten zware poule voor het Europees kampioenschap

België, de nummer 44 van de wereld, is het laagst geklasseerde land in groep D met Servië (FIBA-3), Turkije (FIBA-8), Rusland (FIBA-9), Groot-Brittannië (FIBA-22) en Letland (FIBA-35).

Het EK 2017 vindt plaats van 31 augustus tot 17 september. Finland (Helsinki), Israël (Tel Aviv), Roemenië (Cluj) en Turkije (Istanbul) zijn de gastheren. De Belgen werken hun groepswedstrijden af in Istanbul. Als ze doorstoten naar de volgende ronde mogen ze daar blijven, want de eindfase van het toernooi is in Turkije.

Bondscoach Eddy Casteels gelooft ondanks de zware loting in de Belgische kansen. "Ik ben ervan overtuigd dat we de tweede ronde kunnen halen, maar makkelijk wordt het allerminst", zegt Casteels.

"Op een EK is er geen sprake van zwakke broertjes. Elk land is zijn plaats op het EK waard en zal ambitieus aan elke opworp verschijnen. De eerste twee matchen, tegen Groot-Brittannië en Letland, zullen bepalend zijn. Met de terugkeer van Lojeski, Hervelle en Van Rossom voegen we ervaring toe aan onze jonge kern. Dat is noodzakelijk om succes te boeken."