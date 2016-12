De Antwerp Giants hebben zich in eigen huis gewonnen moeten geven tegen Okapi Aalstar. De bonus van de leider op achtervolgers Aalstar en Oostende is wel geslonken tot een punt. Onderaan het klassement blijft Limburg het moeilijk hebben. Brussels smeerde de rode lantaarn al een achtste nederlaag aan (84-81).

Aalstar wint topper, Limburg lijdt achtste nederlaag De Antwerp Giants hebben zich in eigen huis gewonnen moeten geven tegen Okapi Aalstar. De bonus van de leider op achtervolgers Aalstar en Oostende is wel geslonken tot een punt. Onderaan het klassement blijft Limburg het moeilijk hebben. Brussels smeerde de rode lantaarn al een achtste nederlaag aan (84-81).

Oostende legt druk bij Giants Oostende heeft na een zege in Willebroek de eerste plaats opgeëist. De landskampioen telt net als de Antwerp Giants 15 punten, maar doet het beter onder de korf (+69 tegenover +62). De Giants spelen morgen de topper tegen Aalstar en nemen hoe dan ook de leiding weer over. Een zege is twee punten waard, een nederlaag een.

22:26