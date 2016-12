Salumu na stuntzege BC Oostende: "Hebben formule gevonden die werkt"

"In het begin verliep ons seizoen met ups en downs, maar we zijn op de goeie weg. De problemen zoals de lastige voorbereiding en het gebrek aan automatismen zijn grotendeels weggewerkt."

"We leren elkaar kennen naast het veld en dat helpt ook op het veld. Er is chemie in de ploeg. We hebben een formule gevonden die echt werkt."

"We zijn op weg om weer een onverslaanbare ploeg te worden, zeker in eigen huis. We moeten onze focus behouden en moeten op hetzelfde niveau blijven spelen. Dan zal het weer een mooi seizoen worden."