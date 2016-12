Alweer een record voor LeBron James, Popovich houdt anti-Trump-rede

Ook Greg Popovich, coach van de San Antonio Spurs, liet zich vannacht opmerken voor de wedstrijd van zijn ploeg tegen de Detroit Pistons. Popovich had het over de verkiezing van Donald Trump als 45e president van de VS en was niet mals.

"Ik word er nog altijd ongemakkelijk van dat Trump verkozen is tot president. Het is walgelijk om vast te stellen dat iemand die xenofobe, homofobe en racistische opmerkingen maakt, kan verkozen worden tot president. Dat een half land die uitspraken opzijzet om iemand te verkiezen is erg angstaanjagend."

"Ik kan me niet voorstellen hoe het op dit moment moet voelen om een moslim, vrouw, afro-Amerikaan of holebi te zijn in dit land. De woorden van Trump kunnen niet zomaar vergeten worden."