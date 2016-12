De Antwerp Giants zijn hun maximum kwijt, al is het geen schande dat dat op bezoek bij Oostende gebeurde. Jean-Marc Mwema kwam tegen zijn ex-ploeg nog niet in actie, maar Oostende had met o.a. Gillet, Salumu en Djordjevic genoeg andere schutters in de ploeg. Oostende maakte vooral het verschil in het derde quarter, al kwamen de Giants in de slotfase nog gevaarlijk opzetten. Ware, goed voor 26 punten, bracht Antwerp tot op 2 punten (86-84), maar dichter lukte niet.

We maakten de fout dat we Antwerp twee keer weer in de match lieten komen, maar uiteindelijk hebben we het goed uitgespeeld. Als die kleine foutjes er nog uit gaan, zijn we op de goeie weg. Maar we hebben nog tijd. Het is nog vroeg. Vincent Kesteloot (Oostende)

23:27