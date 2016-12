De Antwerp Giants hebben hun tweede wedstrijd in de tweede ronde gewonnen. De Giants maakten nochtans geen beste start tegen Gravelines, maar zetten orde op zaken in het tweede quarter. Na de rust diepte Antwerp de kloof nog wat uit. Ware was de topschutter met 21 punten.

Na de uitschakeling in de bekercompetitie hebben de Antwerp Giants ook in Europa een nederlaag geleden. Het haventeam is de tweede ronde begonnen met een verliespartij in Istanbul. Bij de rust (48-25) was de wedstrijd al gespeeld. Demir Insaat won uiteindelijk met 81-67.

Congratulations to Limburg, who finish the #FIBAEuropeCup season with a win in Group B: @BCMBasket 77-84 @limutd 📊 https://t.co/btja2NYDUH pic.twitter.com/75c9AAuBrv

Bonn boekt zege bij Bergen Bergen heeft in zijn laatste wedstrijd in eigen huis verloren van Bonn. De Duitsers haalden het met 72-82. In het laatste quarter stak Bergen wel eventjes de hand uit naar de zege. De thuisploeg naderde tot 63-65, maar slaagde er niet in de kloof volledig te dichten. Delas was met 24 punten de topschutter van Bergen, dat de resultaten in de andere groepen moet afwachten of het als derde doorstoot naar de volgende ronde.

