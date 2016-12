Oostende heeft een zure thuisnederlaag geleden in de Champions League. De Belgische kampioen kon een mindere eerste helft pas in de slotminuten van de spannende match goedmaken. In de slotseconden maakte Gillet gelijk, maar hij maakte ook een fout op Travis. Die gooide één van zijn vrijworpen binnen, waardoor de Fransen wonnen met een puntje verschil.

what a game! @BCOOSTENDE lost against @sigstrasbourg with 1 point.. 65-66. #BasketballCL #welovebco pic.twitter.com/3HAdLlxlQN

Charleroi heeft Sassari geklopt met 63-57. Na het eerste quarter stonden de Italianen nog drie punten voor, maar dat zette Charleroi al recht in het tweede quarter. In het derde quarter diepte Charleroi de kloof verder uit. Voldoende om stand te houden in de slotfase van de wedstrijd.

. @AEKBCgr grab 20 offensive rebounds en route to an 89-69 win over @SpirouBasket . 💛👑The Queen climbs to 6-3 in Group E of the #BasketballCL ! pic.twitter.com/MbGzK4xSrQ

Vorige week kwam Charleroi dicht bij een stunt tegen Besiktas. Tegen AEK Athene was het verschil groter. Charleroi verloor in Griekenland met 89-69. Na drie zeges en zes nederlagen blijft de club zevende en voorlaatste in groep E.

Op de negende speeldag is Oostende er niet in geslaagd om een vijfde overwinning te boeken. In Litouwen ging het onderuit tegen Juventus Utena, dat voorlopig leider wordt. De thuisploeg maakte het verschil in het eerste en derde kwart.

Charleroi heeft op de achtste speeldag ei zo na gewonnen op het veld van de Turkse topclub Besiktas. Bij de rust had Charleroi een kleine bonus, maar in het derde kwart plaatsten de Turken een 24-8-tussenspurt. Toch kwam Charleroi nog erg dicht in een razend spannend slotquarter, maar de kloof helemaal dichten zat er niet meer in.

Als je kijkt naar de Champions League, zit er in onze competitie een ploeg uit Italië en een uit Spanje. Ik denk dat we net onder die Europese toppers zitten, maar dat we in staat zijn om hen voetje te lichten.

We hebben in het begin van de competitie misschien een steekje laten vallen, omdat de ploeg nog niet klaar was. Maar nu de ploeg op toerental komt, mogen we geen thuisvoordeel meer afgeven. Als we daarin slagen, zou het moeten lukken om ons te kwalificeren voor de volgende ronde.

Landskampioen Oostende heeft op de achtste speeldag met ruime cijfers gewonnen van Mornar Bar uit Montenegro: 80-60. Dankzij de zege blijft de kustploeg volop in de running voor een plaats in de volgende ronde. De vijf groepswinnaars stoten samen met de beste drie nummers twee rechtstreeks door naar de achtste finales van de play-offs. De overige twee nummers twee gaan naar de eerste ronde, net als de nummers drie en vier en de beste vier nummers vijf. De slechtste vijfde krijgt net als de zesde en de zevende een plaats in de achtste finales van de Europe Cup.

Oostende doet een goeie zaak Oostende heeft in eigen huis afgerekend met hekkensluiter Cibona Zagreb: 82-70. De zege van de Belgische kampioen kwam wel even in het gedrang in een slap derde quarter, maar in de laatste tien minuten zette Oostende orde op zaken. Boukichou was de topschutter met 20 punten.

