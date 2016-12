Geen nieuwe finale voor de Giants De Antwerp Giants zullen niet zoals vorig seizoen doorstoten tot de finale van de beker. De Giants gaven in de terugmatch tegen Aalstar hun bonus uit de heenmatch weg. Met 29 punten was Vernon Taylor de grote man bij de thuisploeg. Aalstar zal in de halve finales vergezeld worden door Brussels, Oostende en Limburg. Die drie ploegen konden hun voorsprong uit de heenmatch wél verzilveren. 21:35 ◀

Limburg-Charleroi 91-97 (rust: 46-44) Quarters: 22-17, 24-27, 26-21, 19-32 // Topschutters Limburg United: Tuttle 22, Anderson 19 / Topschutters Charleroi: Libert 19, Bowman 12, Shepherd 12, Schwartz 12 21:32 ◀

(c) VRT Steve Ibens: "Geen enkel zwak moment gehad in deze match" 17:41 ◀

Bergen - Oostende: 70-84 (rust: 33-39) Quarters: 17-17, 16-22, 11-21, 26-24 // Topschutter Bergen: Demps 30 / Topschutter Oostende: Gillet 17 17:23 ◀

End game #aalpoag 86-72 #thebpostcup #samengiants proficiat @bbcokapiaalstar en succes in de beker — PortofAntwerpGiants (@antwerpgiants) 11 december 2016 De Giants mochten verliezen met vijf punten verschil, maar de kloof was groter: 17:12 ◀

Aalst - Antwerp: 90-72 (rust: 42-37) Quarters: 22-14, 20-23, 23-15, 25-20 // Topschutter Aalst: Taylor 29 / Topschutter Antwerp: Clark 23 17:04 ◀

Brussels - Leuven: 73-76 (rust: 34-42) Quarters: 21-19, 13-23, 15-8, 24-26 // Topschutter Brussels: Loubry 13 / Topschutters Leuven: Steindl 18, Delalieux 18 17:03 ◀

kwartfinales (terugmatchen) 17:02 ◀

83-98 : Malgré 28 points de @Lib_alex, le @spiroubasket s'incline. Il faudra gagner de 16 pts à @LimUtd. Let's Go Spirou ! pic.twitter.com/HtDXoUYm26 — Proximus Spirou (@spiroubasket) 10 december 2016 22:47 ◀

Limburg United neemt optie op halve finale Limburg United heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd van de kwartfinales. Het ging winnen in Charleroi met 83-98 en neemt dus een bonus van 15 punten mee naar de terugwedstrijd. 22:42 ◀

Kwartfinales heen terug Leuven Brussels 65-84 76-73 Antwerp Giants Aalstar 91-85 72-90 Charleroi Limburg United 83-98 97-91 Oostende Bergen 80-70 84-70 22:42 ◀

Antwerp en Oostende zijn nog niet thuis De Antwerp Giants hebben nagelaten een ruimere marge te nemen op Aalstar met het oog op de terugmatch van zondag. De Giants zaten bij de rust comfortabel in de cockpit (14 punten voorsprong), maar Aalstar kwam onder impuls van Taylor (10 vrijworpen op 10!) nog akelig dichtbij. Ook Oostende had het verschil met Bergen wellicht iets groter willen houden. De bezoekers verkleinden na de rust hun achterstand van 15 punten tot 10 punten. In het duel tussen Leuven en Brussels lijkt het pleit wel al beslecht. 22:47 ◀

Ik ben niet tevreden. We wisten dat Aalstar elk quarter kan ontploffen. Opnieuw komen bepaalde spelers hun afspraken niet na en zo kan Aalstar 32 punten maken in het laatste quarter. We hervallen in dezelfde fouten. Roel Moors (coach Antwerp) 22:47 ◀

End game Giants vs @bbcokapiaalstar 91-85 #thebpostcup #samengiants we trekken met een bonus van 6pts naar Aalst komende zondag pic.twitter.com/4W2TzIAHf1 — PortofAntwerpGiants (@antwerpgiants) 9 december 2016 22:46 ◀

Antwerp-Aalstar 91-85 (rust: 51-37) Quarters: 27-14, 24-23, 13-16, 27-32 // Topschutters Antwerp: Marchant 17, Hawkins 16, Clark 16 / Topschutters Aalstar: Taylor 16, Barrueta 12 22:45 ◀

Ootende-Bergen 80-70 (rust: 46-31) Quarters: 21-18, 25-13, 18-21, 16-18 // Topschutters Oostende: Katic 15, Mwema 14 / Topschutters Bergen: Mann 21, Olah 15 22:44 ◀

Leuven-Brussels 65-84 (rust: 29-51) Quarters: 16-29, 13-22, 16-17, 20-16 // Topschutters Leuven: Steindl 15, Bako 13 / Topschutters Brussels: Ubel 17, Dowe 16 22:43 ◀

Kwartfinales (heenmatchen) 22:39 ◀

Brussels naar de laatste acht Brussels heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales in de beker. Na de ruime zege in de heenwedstrijd kon het zich in de terugmatch tegen Willebroek een kleine nederlaag veroorloven: 68-65. In de kwartfinales neemt Brussels het op tegen Leuven. De heenwedstrijd staat vrijdag al op het programma. 22:29 ◀

Bekerfinale op 19 februari in Vorst De finale van de beker wordt net als de voorbije twee jaar in Vorst Nationaal gespeeld, dit keer op 19 februari. De finalisten zullen bekend zijn na het weekend van 13, 14 en 15 januari, wanneer de halve finalisten het in een heen- en terugmatch tegen elkaar opnemen. 16:51 ◀

Giants winnen sfeervolle derby De Antwerp Giants hebben zich geplaatst voor de kwartfinales na een vlotte 72-101-zege tegen Oxaco Boechout, de ongeslagen leider in tweede klasse. Oxaco sloot in een goed gevulde Arenahal het eerste quarter nog wel winnend af, maar moest daarna de wet van de sterkste ondergaan. In de volgende ronde nemen de Giants het op tegen Aalstar. 06:24 ◀

(c) VRT Debaere: "Vertrouwen en automatismen zullen wel komen" 22:20 ◀

Oostende wint bij Charleroi B Oostende heeft zich vlotjes geplaatst voor de kwartfinales in de beker. De landskampioen én bekerhouder boekte een logische 84-103-zege bij het tweede team van Charleroi, dat in de derde afdeling speelt. 22:20 ◀

Achtste finales 17:00 ◀