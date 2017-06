Ann Wauters in Karakters in 2013: "Combinatie met België niet altijd makkelijk"

Als 20-jarige trok Ann Wauters een eerste keer naar de Verenigde Staten. "Dat was niet eenvoudig. Ik nam daar de plaats in van iemand die financieel zorgt voor een ganse familie", legt de vijfvoudige Europese Speelster van het Jaar uit.

"Ook het verschil tussen blanke en zwarte speelsters is daar veel groter dan in Europa. Dat leeft nog altijd in Amerika. In Frankrijk speelde ik ook met veel zwarten samen, maar daar vormden we één team. Daar had ik nooit zo'n gevoel als in de VS."