Jolien Verschueren komt dit jaar niet meer in actie wegens kwaadaardige tumor

Jolien Verschueren laat ondanks deze tegenslag de moed niet zakken. "Ik blijf zonder meer strijdvaardig. Met de steun van mijn familie, supporters, dokters en mijn team ga ik er vol tegenaan. Ook mijn geloof helpt mij daarbij!"

"Ik besef dat mijn fietscarrière momenteel on hold staat, maar mijn gezondheid primeert." Jolien is intussen wel al uit het ziekenhuis ontslagen. De kleuterleidster van beroep herstelt thuis in haar vertrouwde omgeving.