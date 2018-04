Veldrijdster Verschueren buiten strijd na hersenoperatie: "Ben strijdvaardig"

Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, de ploeg van Jolien Verschueren, maakte het nieuws in een persbericht bekend. "Drie jaar geleden werd bij Jolien na een val op training een gezwel in de hersenen ontdekt", schrijft het team.

"Meer dan "opvolging" bleek toen niet nodig. Na een controle twee weken geleden bleek dat het gezwel gegroeid was." Het gezwel werd woensdag bij een "gecompliceerde operatie" weggesneden.

Jolien Verschueren hoopt dat ze na dit weekend het ziekenhuis kan verlaten. "Het blijft nog enkele dagen wachten op definitief uitsluitsel of het goed- of kwaadaardig was. Dat wordt op dit moment onderzocht. Ik hoop echt dat er geen nabehandelingen meer nodig zijn."

"Ik ben strijdvaardig. Ik krijg veel steun van familie, vrienden én supporters. Dat doet deugd. Ook mijn geloof helpt me! Een extra troef die me door deze moeilijke periode helpt."