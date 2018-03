Toon Aerts blijft Telenet Fidea langer trouw en krijgt broer Thijs naast zich

Daan Soete zoekt dan weer andere oorden op. Hij zou per direct naar Pauwels Sauzen - Vastgoedservice verhuizen. "Daan reed zonder twijfel zijn beste seizoen ooit. Dan komen er mooie voorstellen op hem af. We willen hem niets in de weg leggen. We wensen hem veel succes de komende seizoenen", aldus Nys.