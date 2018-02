Peeters: "Er zullen slachtoffers vallen als Mathieu zo blijft crossen"

De veldrijders moeten zelf een klein beetje beseffen dat niemand erbij gebaat is als ze niemand minuten gunnen om in beeld te komen.

"De veldrijders moeten zelf een klein beetje beseffen dat niemand erbij gebaat is als ze niemand minuten gunnen om in beeld te komen. Wie daar iets kan aan doen? De man op kop zelf."

Moeten Mathieu van der Poel en Wout van Aert dan met de rem op rijden? "Je kunt in het begin met de rem op rijden, iedereen de tijd geven om in beeld te komen en dan voluit gaan in de laatste rondes."

"Nu rijdt Mathieu in het begin supersnel en dan kan hij in de laatste ronde uitbollen. Dat komt op hetzelfde neer. Of hij dan toneel moet spelen? Dat is niet echt toneel spelen, want Sven Nys heeft zijn hele leven zo gekoerst."

"Ik moet dat niet aan Mathieu zeggen en hij moet niet luisteren, want ik stop nu. Er zullen heel veel slachtoffers vallen als Mathieu zo voortdoet en dan heeft hij ook geen collega's meer om tegen te rijden."