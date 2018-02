Klaas Vantornout zwaait zondag af: een overzicht van zijn carrière

Niet alleen op het Belgisch kampioenschap toonde Vantornout zich, hij kroonde zich ook 2 keer tot vicewereldkampioen. In 2010 in Tabor moest hij enkel Zdenek Stybar laten voorgaan, 3 jaar later was Sven Nys te sterk in Louisville.

Hij was ook 6 keer de snelste in een klassementscross, telkens in de Superprestige. 2 keer won hij in Gieten (2008-2009 en 2012-2013) en 2 keer in Middelkerke (2010-2011 en 2012-2013). Ook Ruddervoorde en Gavere prijken op zijn erelijst, die in totaal 29 zeges telt.