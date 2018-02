Van Aert: "Ik heb wakker gelegen van insinuaties na het WK"

Met de 8e plaats in Lille en de 6e plaats in Hoogstraten heeft Wout van Aert eergisteren een punt gezet achter zijn drukke veldritseizoen. Niet meteen een mooie afsluiter na zijn wereldtitel een week eerder in Valkenburg, al maalt de regenboogtrui daar zelf niet al te veel om.

"Het ging inderdaad moeizaam afgelopen weekend. Het liep niet zoals ik gewend ben. Ik sta meestal op het podium, nu moest ik knokken om een ereplaats te behalen. Dat voelt vreemd", zei Van Aert aan Lieven Van Gils.

"Ik heb na mijn wereldtitel in Valkenburg 5 dagen vakantie genomen in Malaga. Ik heb mijn fiets niet meegenomen, want het was een citytrip. Ik heb daar veel rondgewandeld. Dat is eigenlijk het slechtste dat je kunt doen in de aanloop naar een wedstrijd (lacht)."