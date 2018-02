Van Aert: "12 dagen tot de Omloop, dat zal zeker te kort zijn"

Nu verlegt Van Aert zijn focus naar de weg. Hij heeft nog twaalf dagen voor de start van het seizoen met de Omloop Het Nieuwsblad. "12 dagen zullen veel te kort zijn, dat weet ik zeker. Maar mijn conditie staat natuurlijk niet op nul. Ik had het dit weekend lastig na dat weekje rust, maar als ik nu een normale week train, hoop ik wel snel weer betere benen te vinden."

"Ik wil in de Omloop vooral veel leren. Het is een mooie koers. Ik zal er rijden in functie van de ploeg. Sean De Bie is bijvoorbeeld goed in vorm. Het wordt vooral een start voor alles wat er nog moet komen. Ik kijk enorm uit naar die uitdaging. Het wordt een ontdekkingstocht. Het is een hele andere wereld dan het veldrijden en dat zal deugd doen."

"Ik heb de voorbije jaren mijn liefde voor de weg ontdekt. Ik heb zelf nooit gezegd dat ik grote ambities heb. Maar dat is mijn lot. Bij alles wat ik probeer en doe, denken mensen dat het zomaar zal lukken. Ergens is dat natuurlijk een hele eer. Maar ik, mijn entourage en mijn ploeg beseffen dat dat niet zo is. Ik neem niet de makkelijkste weg, maar ik hoop dat de echte wielersupporter dat kan appreciëren."