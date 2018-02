Vader Van der Poel reageert: "Nooit mijn bedoeling om te kwetsen"

Het gesprekje met Adrie van der Poel tijdens het WK zorgde voor veel commotie. "Ik kijk met een heel slecht gevoel terug op gisteren", reageerde vader Van der Poel vandaag bij Sporza. "Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen, maar men denkt nu dat er iets is. Ze hebben het bij het verkeerde eind."

"Wout reed rond zonder te ademen: dat is een heel groot compliment. Daar lach ik mee als ik fietsclinics geef. Dat is een teken dat de conditie goed is en dat alles goed loopt."

"De verslaggevers moeten ook iets meer respect hebben voor de mensen in de materiaalpost. Wij proberen onze sport zo goed mogelijk te verkopen en daar hoort ook commentaar in de post bij. Maar de ene keer gaat dat makkelijk, de andere keer niet. Je kunt niet je verhaal doen zoals je zou willen doen."

"Ik heb het al gezegd: Valkenburg had gisteren een schitterend podium. De beste heeft gewonnen. Proficiat, alle complimenten. Volgend weekend is het weer cross. We wisten dat er vroeg of laat een nederlaag zat aan te komen en dat was nu op het WK. Maar sommige mensen zoeken schijnbaar vanalles en dat is in zo'n kleine sport helemaal niet nodig."