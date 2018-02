Controverse en WK veldrijden gaan hand in hand: 10 memorabele momenten

Voor Mathieu van der Poel eindigde het WK van Zolder in tranen. Na een zoveelste lekke band voor de Nederlander, was hij niet meer in staat om Wout Van Aert in te halen en de wereldtitel te veroveren. Het was haast niet mogelijk om alle lekke banden per renner bij te houden tijdens de wedstrijd.

Enkel Wout Van Aert bleef enigszins gespaard van lekke banden. Ploegleider Niels Albert koos opvallend voor de 'groene Michelin-banden'. Een slimme keuze, zo bleek achteraf, toen Van Aert de gouden medaille in ontvangst nam.