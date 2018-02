VIDEO: feest voor Van Aert in Lille: "Woutje, Woutje, wereldkampioen!!!"

Het is een moeilijk seizoen geweest, maar ik heb de wereldtitel kunnen behouden. Ik ben volop aan het genieten. Ik wil wel op een deftig uur in mijn bed liggen, want ik ben behoorlijk moe.

"Het is fantastisch. Je weet wat je te wachten staat, maar Lille blijft me toch verbazen. Het is mooi om de dag hier te kunnen afsluiten", zei Van Aert aan de Sporza-journalist ter plaatse.

Paul Diels, de burgemeester van Lille, mocht uiteraard niet ontbreken. Met Wout van Aert en Sanne Cant kan hij uitpakken met twee wereldkampioenen uit zijn gemeente.

Diels: "Ik ben bijzonder trots dat ik naast de wereldkampioen mag staan. Vorig jaar hadden we gezegd dat we dit niet konden evenaren, maar toch is het gebeurd. Het is ongelofelijk: Lille is het dorp van de wereldkampioenen! Om dat te vieren, zullen we nog een extra vat geven. Als jullie dat goed vinden...?"

Van Aert: "Als de gemeente al begint te trakteren, dan kan ik niet achterblijven. Ik zal het gebaar maken dat ik na de wedstrijd ook al maakte: 3! 3 vaten! Geniet ervan. Merci!"